Ребенок утонул во время тренировки в бассейне в Пермском крае

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Следователи в рамках уголовного дела устанавливают обстоятельства гибели 10-летнего мальчика, которому стало плохо во время тренировки в бассейне в Пермском крае, сообщается на сайте СКР в среду.

По данным следствия, инцидент произошел во вторник в плавательном бассейне "Синергия" в городе Чермоз.

Во время тренировки мальчик потерял сознание и стал тонуть. Ребенка доставили в больницу, но врачам не удалось спасти его жизнь.

"Согласно предварительным выводам судебно-медицинской экспертизы, смерть ребенка наступила в результате утопления", - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).