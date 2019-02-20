Владимирская экс-чиновница осуждена условно за гибель школьника в заброшенном доме

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Вязниковский городской суд во Владимирской области вынес приговор бывшему заместителю главы районной администрации, из-за халатности которой в заброшенном здании погиб школьник, сообщает СУ СКР по региону.

Женщина признан виновной по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека) и приговорена к 2,5 годам лишения свободы условно. Кроме того, суд запретил ей занимать должности в муниципальных и государственных органах.

В декабре 2017 года 12-летний мальчик, гуляя с товарищами, залез через окно в заброшенное здание. Когда он поднимался на второй этаж, бетонные конструкции лестничных маршей обрушились и придавили ребенка.

Суд установил, что чиновница, которая также являлась председателем комитета по управлению муниципальным имуществом и землеустройству, "не осуществила надлежащий контроль за сохранностью неэксплуатируемого здания и не приняла мер по ограничению свободного доступа посторонних на опасный объект".