В Мичуринске насмерть придавило мужчину, разбиравшего заброшенное здание на кирпичи

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Следователи в Мичуринске Тамбовской области выясняют обстоятельства гибели местного жителя в результате падения на него части кирпичной стены, сообщает СУ СКР по региону.

Установлено, что днем в среду двое мужчин уже не в первый раз при помощи лома и кувалды отбивали кирпичи от стен одного из полуразрушенных зданий. Кирпичи в последующем они продавали.

Во время очередного удара фрагмент кирпичной кладки упал на одного из них. От полученных травм 30-летний мужчина сразу скончался.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, в том числе собственника неэксплуатируемого здания.