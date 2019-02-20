Участники преступной группы в Тамбове осуждены за обналичивание свыше 300 млн рублей

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Суд в Тамбове приговорил пятерых членов преступной группы к различным срокам заключения по делу о незаконном обналичивании денег, сообщается в среду на сайте Генпрокуратуры РФ.

Трое организаторов группы получили от двух до пяти лет лишения свободы со штрафами и отбытием наказания в колонии общего режима. Бухгалтер и юрист, которых привлекали к процессу обналичивания, приговорены к 2-2,5 годам заключения и также оштрафованы.

Изъятые при задержании членов группы деньги - более 1,2 млн рублей - конфискованы в собственность государства.

По данным следствия, преступники создали 20 фирм, которые никакой финансово-хозяйственной деятельностью не занимались. Кроме того, они открыли лицевые счета на 170 физических лиц.

С мая 2016 года по июнь 2017 года на счета этих фирм перечислялись денежные средства, которые затем переправлялись на банковские карты физических лиц, откуда потом снимались наличные средства.

Преступная группа за свои услуги брала с заказчиков 6% от совершенных сделок. В итоге осужденным удалось незаконно обналичить 335 млн рублей, заработав при этом 21 млн рублей.

Деятельность группы была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.