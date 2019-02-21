Полиция заинтересовалась мужчинами, станцевавшими лезгинку на дороге в Астрахани

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Полиция ищет двух мужчин, которые на днях танцевали лезгинку посреди потока машин на дороге в Астрахани, сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе областного управления МВД.

"По факту танца на проезжей части поводится проверка, устанавливаются личности участников "мероприятия". Допущено административное правонарушение, грозящее наложением штрафа в 500 рублей", - сказал собеседник агентства.

Танец на перекрестке улиц Адмиралтейская и Никольская с оживленным трафиком под сигналы машин на видео зафиксировали случайные похожие и выложили в социальные сети. Ролик получил большой общественный резонанс.