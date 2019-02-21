В Эрмитаже после сообщения о минировании объявлена эвакуация

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Посетителей Эрмитажа эвакуируют из Зимнего дворца после сообщения о минировании.

"21 февраля несколько сотрудников Эрмитажа получили по электронной почте сообщения о минировании здания. В связи с этим проводится эвакуация посетителей, музей закрыт на вход", - сообщается в твиттере музея.

21 февраля несколько сотрудников Эрмитажа получили по электронной почте сообщения о минировании здания. В связи с этим проводится эвакуация посетителей, музей закрыт на вход. pic.twitter.com/FfGnEtbF6C — Эрмитаж / Hermitage (@state_hermitage) 21 февраля 2019 г.

Пока не работает основное здание, посетителям предлагают посмотреть экспозицию в здании Главного штаба.

Вход в Эрмитаж 21 февраля, как и каждый третий четверг месяца, объявлен бесплатным.