Главные новости
В РоссииВ Совфеде сообщили о возможном понижении уровня дипотношений США с РФВ миреМать Сергея Скрипаля подала в полицию заявление о его пропажеВ миреЯпонский истребитель пропал с радаров в море
Москва

Более 10 тыс. человек эвакуировали в Москве за вторник из-за звонков о минировании

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов проверили во вторник более 40 московских объектов, в адрес которых поступили угрозы о взрывах, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией, в среду.

"Угрозы начали поступать около 9:00, проверка сигналов завершилась лишь около 22:00. Ни одно сообщение не подтвердилось. Для проверки потребовалась эвакуация более 10 тыс. человек", - рассказал собеседник агентства.

По его информации, в список "заминированных" объектов попали Казанский и Ярославский вокзалы, СИЗО № 4 и 5, ВДНХ, Останкинская телебашня, гостиница "Космос", 14 городских ТЭЦ, около десятка торговых центров, несколько образовательных учреждений, территория спорткомплекса "Лужники".

В список торговых центров, в адрес которых в течение дня поступали угрозы о минировании, в частности, вошли: ТЦ "Атриум", "Метрополис", "Капитолий" (три объекта), "Парус", "Райкин Плаза", "Алтуфьевский", "Савеловский", "Щука".

"Угрозы традиционно поступали как на телефоны экстренных служб, так и на адреса электронных почт организаций и учреждений", - добавил собеседник агентства.

Массовая волна ложных сообщений о минированиях ранее отмечалась в Москва 5 февраля, когда по разным каналам в экстренные службы Москвы поступило более 50 анонимных угроз. В результате две недели назад в городе было эвакуировано около 165 тыс. человек.

Тогда сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов столицы обследовали порядка 700 объектов, ни в одном из случаев угроза взрыва не подтвердилась.

Теги: Москва

Новости по теме

Москва
Число эвакуированных из-за угроз взрыва в Москве приблизилось к 9 тыс. человекЧисло эвакуированных из-за угроз взрыва в Москве приблизилось к 9 тыс. человек
Волна звонков о минировании пока не прекращаетсяПодробнее
 Синоптики спрогнозировали изменчивую погоду на новой неделе в МосквеСиноптики спрогнозировали изменчивую погоду на новой неделе в Москве
Жителей столицы предупредили о похолодании до минус 15 градусов в ночь на 19 и 23 февраляПодробнее
 На проходной Центрального Телеграфа в Москве погиб мужчинаНа проходной Центрального Телеграфа в Москве погиб мужчина
По данным источника "Интерфакса", между ним и охранником произошла дракаПодробнее
 После драки на юго-востоке Москвы задержаны 18 человекПосле драки на юго-востоке Москвы задержаны 18 человек
Возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство"Подробнее
Следы применения травматического оружия найдены на месте драки на юго-востоке МосквыСледы применения травматического оружия найдены на месте драки на юго-востоке Москвы
Более 10 человек будут доставлены в полициюПодробнее
 За ночь в Москве выпала почти треть месячной нормы осадковЗа ночь в Москве выпала почти треть месячной нормы осадков
Весь день в столице будет идти снег с дождем, объявлен желтый уровень опасности из-за гололедицыПодробнее
 В Москве прошла акция в поддержку оппозиционерки Анастасии ШевченкоВ Москве прошла акция в поддержку оппозиционерки Анастасии Шевченко
Участники шествия наклеили на одежду черные сердца в знак скорби о ее недавно умершей дочериПодробнее
 В Москве с 1 марта начнут штрафовать за остановку на "вафельной" разметкеВ Москве с 1 марта начнут штрафовать за остановку на "вафельной" разметке
Первым перекрестком, с которого нарушители начнут получать штрафы за нарушение правил проезда, станет пересечение Садового кольца и Орликова переулкаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 18 февраля6 фото
18 февраля
Фотохроника 18 февраля
Неделя моды в Лондоне9 фото
18 февраля
Неделя моды в Лондоне
Лучшие фото недели10 фото
15 февраля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииВ Совфеде сообщили о возможном понижении уровня дипотношений США с РФВ миреМать Сергея Скрипаля подала в полицию заявление о его пропажеВ миреЯпонский истребитель пропал с радаров в мореСпорт"Ливерпуль" сыграл вничью с "Баварией" в первом матче 1/8 финала ЛЧВ миреПольша начала строить канал через Балтийскую косуВ России"Известия" рассказали о законопроекте о недостоверных декларациях депутатов

AliExpress начнет тестовые продажи в соцсети "ВКонтакте" в конце февраля

Цена палладия впервые превысила $1500 за унцию

Госдума отчиталась о выполнении прошлогоднего послания президента РФ на 90%

Жителя ЯНАО приговорили к семи годам колонии за погром и поджог в изоляторе

В СИЗО у арестованных по делу Baring Vostok не оказалось холодильника и телевизора

Более 10 тыс. человек эвакуировали в Москве за вторник из-за звонков о минировании

Родители избили пятиклассника в школе в Приморье за издевательства над их детьми

Родители избили пятиклассника в школе в Приморье за издевательства над их детьмиСМИ сообщают, что ранее мальчик ударил одноклассницу, ее госпитализировали с подозрением на разрыв селезенки Подробнее

Нефть Brent подешевела до $66,33 за баррель

Трамп выдвинул Розена на пост заместителя генерального прокурора

Мужчина, ранивший четверых прохожих в Марселе, был на испытательном сроке

В Улан-Удэ 300 домов остались без отопления и горячей воды из-за коммунальной аварии

В Новосибирске задержан замглавы медцентра по делу о хищении 1,3 млрд рублей

МЦК установило новый суточный рекорд пассажиропотока 19 февраля

В минувший вторник МЦК воспользовались 519 тысяч пассажиров Подробнее

Полиция задержала водителя, сбившего семью с ребенком во Владивостоке

Что случилось этой ночью: среда, 20 февраля

Заявление матери Скрипаля в полицию, пропажа японского истребителя, возможное понижение уровня дипотношений США с РФ Подробнее

Вулкан Эбеко на Северных Курилах выбросил столб пепла высотой до 3,6 км

Белая медведица Герда в Новосибирском зоопарке родила в третий раз

Спасатели обнаружили пилотов пропавшего с радаров японского истребителя F-2

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179038846947763', params: { p1: 'byueg', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');