Более 10 тыс. человек эвакуировали в Москве за вторник из-за звонков о минировании

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов проверили во вторник более 40 московских объектов, в адрес которых поступили угрозы о взрывах, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией, в среду.

"Угрозы начали поступать около 9:00, проверка сигналов завершилась лишь около 22:00. Ни одно сообщение не подтвердилось. Для проверки потребовалась эвакуация более 10 тыс. человек", - рассказал собеседник агентства.

По его информации, в список "заминированных" объектов попали Казанский и Ярославский вокзалы, СИЗО № 4 и 5, ВДНХ, Останкинская телебашня, гостиница "Космос", 14 городских ТЭЦ, около десятка торговых центров, несколько образовательных учреждений, территория спорткомплекса "Лужники".

В список торговых центров, в адрес которых в течение дня поступали угрозы о минировании, в частности, вошли: ТЦ "Атриум", "Метрополис", "Капитолий" (три объекта), "Парус", "Райкин Плаза", "Алтуфьевский", "Савеловский", "Щука".

"Угрозы традиционно поступали как на телефоны экстренных служб, так и на адреса электронных почт организаций и учреждений", - добавил собеседник агентства.

Массовая волна ложных сообщений о минированиях ранее отмечалась в Москва 5 февраля, когда по разным каналам в экстренные службы Москвы поступило более 50 анонимных угроз. В результате две недели назад в городе было эвакуировано около 165 тыс. человек.

Тогда сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов столицы обследовали порядка 700 объектов, ни в одном из случаев угроза взрыва не подтвердилась.