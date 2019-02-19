Полиция получила сообщение об угрозе взрыва в московском СИЗО

После драки на юго-востоке Москвы задержаны 18 человек

По данным источника "Интерфакса", между ним и охранником произошла драка Подробнее

На проходной Центрального Телеграфа в Москве погиб мужчина

Жителей столицы предупредили о похолодании до минус 15 градусов в ночь на 19 и 23 февраля Подробнее

Синоптики спрогнозировали изменчивую погоду на новой неделе в Москве

Волна звонков о минировании пока не прекращается Подробнее

Число эвакуированных из-за угроз взрыва в Москве приблизилось к 9 тыс. человек

15 февраля 00:08

Следы применения травматического оружия найдены на месте драки на юго-востоке Москвы

Более 10 человек будут доставлены в полицию Подробнее

13 февраля 09:54

За ночь в Москве выпала почти треть месячной нормы осадков

Весь день в столице будет идти снег с дождем, объявлен желтый уровень опасности из-за гололедицы Подробнее

10 февраля 15:56

В Москве прошла акция в поддержку оппозиционерки Анастасии Шевченко

Участники шествия наклеили на одежду черные сердца в знак скорби о ее недавно умершей дочери Подробнее

8 февраля 11:01

В Москве с 1 марта начнут штрафовать за остановку на "вафельной" разметке