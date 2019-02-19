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Москва

Полиция получила сообщение об угрозе взрыва в московском СИЗО

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в московском следственном изоляторе временного содержания №5, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"Поступило сообщение о "минировании" по СИЗО №5 на Выборгской улице",- сказал собеседник агентства.

Данная информация проверяется, добавил он.

Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщал о "минировании" десяти торговых центров, 14 зданий ТЭЦ, гостиницы "Космос", Казанского вокзала, Останкинской телебашни и других объектов. Волна анонимных сообщений об угрозе взрыва началась около 15:00.

Теги: Москва

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