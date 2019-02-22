Ульяновец, натравивший овчарку на судебных приставов, получил 3,5 года колонии

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Суд в Ульяновской области вынес приговор директору местной фирмы, натравившему собаку и пытавшемуся сбить на автомобиле судебных приставов, которые пришли наложить арест на его имущество.

На сайте прокуратуры региона сообщается в пятницу, что подсудимый должен был выплатить более 3 млн рублей долга по договору займа. Узнав о возбуждении исполнительного производства, директор фирмы заключил договоры займа со своей знакомой на незначительные суммы и передал ей в залог дом, земельный участок и гаражный бокс.

Когда приставы попытались наложить арест на автомобиль должника, он натравил на них свою немецкую овчарку. Затем сел за руль машины и попытался сбить приставов, отмечается в сообщении.

Действия подсудимого квалифицированы по статье 177 УК РФ (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности) и части 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей), ему назначено 3,5 года колонии общего режима.