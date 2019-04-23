В Омске пьяный дед чуть не сжег в печи двухлетнего внука

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в Омске после того, как ребенок получил сильные ожоги, находясь дома вместе с дедом, сообщает СУ СКР по Омской области.

"У малыша диагностированы ожоги 50 процентов тела, ребенок находится в реанимации", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 22 апреля в дачном доме находившийся в состоянии сильного опьянения 53-летний мужчина силой отобрал у супруги двухлетнего внука, женщину выгнал из дома, а ребенка затолкал в горящую печь. Женщина с соседкой вернулась на помощь ребенку, мальчика срочно госпитализировали.

Дело возбуждено по части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ (Покушение на убийство малолетнего с особой жестокостью). Подозреваемый задержан. В настоящее время решается вопрос о заключении его под стражу.

По данным следствия, ребенка воспитывает 21-летняя мать. Перед уходом на работу она отвела сына к родителям. Отмечается, что семья является неблагополучной, ранее состояла на учете в органах профилактики, но пять лет назад с учета была снята.