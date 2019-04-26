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В Омске умер двухлетний мальчик, брошенный в печь пьяным дедом

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Ребенок, которого несколько дней назад пьяный житель Омска затолкал в горящую печь, в пятницу умер от ожогов, сообщает региональное управление СК.

"Вечером 22 апреля в омскую больницу с многочисленными ожогами более 50 процентов головы и тела был доставлен двухлетний мальчик. Несмотря на старания врачей, сегодня утром он скончался", - говорится в сообщении.

В связи с этим действия обвиняемого переквалифицированы на убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью (изначально уголовное дело завели по статье "покушение на убийство"). Ему может угрожать пожизненное лишение свободы.

Ранее сообщалось, что пьяный 53-летний мужчина силой отобрал у супруги двухлетнего внука, женщину выгнал из дома, а ребенка затолкал в горящую печь. Женщина с соседкой вернулась на помощь ребенку, мальчика госпитализировали.

На допросе мужчина заявил, что совершенно не помнит события вечера и не верит, что мог совершить такое, поскольку очень любит внука.

По данным следствия, ребенка воспитывала 21-летняя мать. Перед уходом на работу она отвела сына к родителям.

Омск

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