Задержанный в Махачкале игиловец планировал теракт с использованием квадрокоптера

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Задержанные в Дагестане боевики ячейки ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация) планировали совершить теракт при помощи беспилотника.

"Я хотел купить квадрокоптер, хотел использовать самодельное взрывное устройство, прикрепить его на квадрокоптер и совершить атаку с воздуха. Хотел установить на него спусковой механизм, как это делают в "Исламском государстве", - рассказал один из задержанных во время допроса, видеозапись которого распространила ФСБ России.

Он сообщил, что действовал не в одиночку и собирал банду.

Ранее в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщили, что пятеро членов ИГИЛ задержаны в Махачкале и Грозном.ь По данным спецслужбы, участниками группы осуществлялись действия по подготовке преступлений террористического характера в отношении сотрудников полиции в городах Каспийск и Грозный.

Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 222 УК России, информирует ЦОС ФСБ.