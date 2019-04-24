Экс-глава курганского УФНС проведет 8,5 лет в колонии из-за взятки

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Судебная коллегия по уголовным делам Курганского областного суда в среду оставила без изменений приговор бывшему начальнику регионального управления Федеральной налоговой службы (ФНС) Владимиру Рыжуку за коррупцию, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Таки образом, осужденному не удалось обжаловать приговор Курганского городского суда, вынесенный ему 28 февраля.

Как сообщалось, суд приговорил Рыжука к 8,5 годам колонии строгого режима, признав его виновным в растрате денег (ч.3 ст. 160 УК РФ) и получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ).

По версии следствия, в феврале 2018 года обвиняемый, воспользовавшись тем, что налоговые органы Курганской области предъявили местному предпринимателю требование об уплате недоимки по налогам со штрафами и пенями на сумму более 50 млн рублей, потребовал от бизнесмена взятку в 3 млн рублей. Коммерсант передал часть требуемой суммы - 500 тыс. рублей.

Также Рыжук систематически на служебном автомобиле за счет бюджетных средств ездил к семье в Тюмень, ущерб составил около 400 тыс. рублей. Горюче-смазочные материалы впоследствии списывались через фиктивные путевые листы.

24 февраля 2018 года глава курганского УФНС был арестован и находился под стражей вплоть до вынесения приговора.