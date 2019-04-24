Росстандарт получил возможность выявлять "мясной клей" в продуктах питания

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Уральский НИИ метрологии Росстандарта аттестовал методику, которая позволит лабораториям определять присутствие в продуктах так называемого "мясного клея", сообщил "Интерфаксу" официальный представитель Росстандарта в УрФО.

По его словам, речь идет о специфических добавках, не предусмотренных техническим регламентом - микробной трансглутаминазе (мТГ), которая особенно активно используется производителями молочной, мясной и рыбной продукции. "Это легко объяснить: мТГ позволяет буквально "склеивать" фрагменты мясного сырья, эффективно удерживать жидкость и тем самым искусственно улучшать текстуру производимого продукта", - пояснил он. Кроме того, добавка легко соединяет животные белки с растительными, то есть позволяет смешивать дорогое сырье с более дешевым. Благодаря "мясному клею" выход готового продукта можно увеличить до 25%, а время производства сократить до 10 раз.

По данным представителя Росстандарта, до настоящего момента наличие мТГ в готовой продукции не определялось. В связи с этим производители могли, например, выдавать "склеенную" обрезь за полноценный кусок мясного или рыбного филе. В то же время в техрегламент Таможенного союза "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств" эта добавка не внесена, и ее использование, таким образом, незаконно.

В разработке и аттестации методики принимали участие три исследовательские организации. Тест-система для определения мТГ создана компанией ООО "ХЕМА", специализирующейся на разработке экспресс- и скрининговых методов контроля качества и безопасности пищевых продуктов. Испытательный центр ФГБУ "Ростовский референтный центр Россельхознадзора" проверил применимость методики для различных продуктов питания. Уральские ученые установили метрологические характеристики методики качественного анализа и методики количественного определения мТГ.

"Внедрение новой методики в ветеринарных лабораториях и референтных центрах Россельхознадзора позволит начать борьбу с масштабным и неподконтрольным применением "мясного клея", - отметил собеседник агентства.

Нововведение внесено в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.