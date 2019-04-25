Три человека погибли при пожаре в общежитии Сахалинской ГРЭС-2

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Пожар в общежитии строителей Сахалинской ГРЭС-2 ликвидировали в четверг утром пожарные в селе Ильинском Томаринского района области, три человека погибли.

"25 апреля в 03:40 местного времени диспетчеру службы оперативного обеспечения поступило сообщение о возгорании в здании общежития строителей сахалинской ГРЭС-2 в селе Ильинском. Первый пожарный расчет прибыл через 6 минут. По прибытии первого пожарного расчета было обнаружено горение первого этажа двухэтажного, двухподъездного здания по всей площади 700 кв. м", - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС региона.

По ее данным, из здания 162 человека эвакуировались до прибытия пожарных. Эвакуированные размещены в жилом городке строительной компании "СМК-68", находящемся в 3,5 км от места пожара.

Пожар ликвидировали в 05:39 местного времени, в его ликвидации участвовали 12 человек и 3 единицы техники. Причины возгорания устанавливаются. По данным местных СМИ, здание общежития полностью уничтожено огнем.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе следственного управления (СУ) СКР по Сахалинской области, во время локализации пожара в здании общежития обнаружены тела трех погибших. Еще один человек с ожогами госпитализирован в Томаринскую центральную районную больницу.

"На место происшествия выехали наши криминалисты, следователь из отдела по особо важным делам. Проводится проверка", - сказал собеседник агентства.