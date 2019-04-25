Поиск

Путин назначил ежегодные выплаты инвалидам и участникам ВОВ, живущим в России и Прибалтике

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым ко Дню Победы установил ежегодную денежную выплату десяти тысяч рублей инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, живущим в России, Латвии, Литве и Эстонии.

Согласно указу, опубликованному на портале правовой информации, выплаты будут проводиться с 2019 года. Правительству РФ поручено обеспечить финансирование расходов, в частности, на доставку средств, а также определить порядок и условия выплат.

В преамбуле указа подчеркивается, что президент принял решение ввести эту ежегодную денежную выплату, "отдавая дань глубокого уважения ветеранам Великой Отечественной войны".

Указ от 24 апреля вступил в силу со дня его подписания.

Ранее в декабре Путин предложил ежегодно выплачивать ветеранам войны единовременные выплаты к годовщине Дня Победы. В ходе заседания российского организационного комитета "Победа" он напомнил, что прежде такая поддержка оказывалась лишь к юбилейным датам.

В свою очередь вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила, что, с учетом пенсии и единовременной выплаты, ветераны будут ежемесячно получать 44 тысячи рублей.

Владимир Путин. Латвия Литва Эстония

Новости

Путин не понял, чем русскоязычные жители Донбасса "хуже румын и венгров"

Путин не понял, чем русскоязычные жители Донбасса "хуже румын и венгров"

Путин назвал Ким Чен Ына содержательным собеседником

Первой жертвой природных пожаров в Забайкалье стал пастух

Что случилось этой ночью: четверг, 25 апреля

Саммит Россия-КНДР стартовал на острове Русский

Источник назвал предположительное место остановки Ким Чен Ына

Источник назвал предположительное место остановки Ким Чен Ына

Ущерб от природных пожаров в Забайкалье достиг 1 млрд рублей

Ущерб от природных пожаров в Забайкалье достиг 1 млрд рублей

МВД объяснило порядок упрощенной выдачи гражданства РФ жителям ДНР и ЛНР

Что произошло за день: среда, 24 апреля

Двое заключенных "Матросской тишины" скончались от передозировки наркотиками

Двое заключенных "Матросской тишины" скончались от передозировки наркотиками
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');