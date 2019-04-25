Путин назначил ежегодные выплаты инвалидам и участникам ВОВ, живущим в России и Прибалтике

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым ко Дню Победы установил ежегодную денежную выплату десяти тысяч рублей инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, живущим в России, Латвии, Литве и Эстонии.

Согласно указу, опубликованному на портале правовой информации, выплаты будут проводиться с 2019 года. Правительству РФ поручено обеспечить финансирование расходов, в частности, на доставку средств, а также определить порядок и условия выплат.

В преамбуле указа подчеркивается, что президент принял решение ввести эту ежегодную денежную выплату, "отдавая дань глубокого уважения ветеранам Великой Отечественной войны".

Указ от 24 апреля вступил в силу со дня его подписания.

Ранее в декабре Путин предложил ежегодно выплачивать ветеранам войны единовременные выплаты к годовщине Дня Победы. В ходе заседания российского организационного комитета "Победа" он напомнил, что прежде такая поддержка оказывалась лишь к юбилейным датам.

В свою очередь вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила, что, с учетом пенсии и единовременной выплаты, ветераны будут ежемесячно получать 44 тысячи рублей.