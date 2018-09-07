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Майор ФСБ арестован на Кубани по делу о вымогательстве крупной взятки

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудник ФСБ заключен под стражу до октября по уголовному делу о получении взятки. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в аппарате суда в пятницу.

"Майору ФСБ Ивану Старых, подозреваемому в совершении преступлений по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), назначена мера пресечения в виде содержания под стражей до 1 октября 2018 года", - сказал сотрудник суда.

Следствие по делу ведет Военный следственный отдел СКР по Краснодарскому гарнизону.

По версии следствия, подозреваемый, злоупотребив должностными полномочиями, не имея соответствующих полномочий на проведение оперативно-розыскных мероприятий, организовал проверку действующего в городе Темрюк Краснодарского края подразделения ООО "Газпром транссервис" (дочернее общество ПАО "Газпром").

Угрожая возбуждением уголовного дела, майор ФСБ потребовал выплатить ему крупную сумму, об этом руководители предприятия сообщили в правоохранительные органы. При получении первого транша в 1,5 млн рублей через посредника Старых был задержан.

По данным информационной системы "СПАРК-Интерфакс", в городе Темрюк Краснодарского края действует ООО "Темрюк транс марин" - дочернее общество ООО "Газпром транссервис".

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Теги: ФСБ, Кубань
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