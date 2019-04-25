Приговор экс-губернатору Коми Гайзеру огласят 10 июня

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Замоскворецкий суд Москвы 10 июня огласит приговор бывшему главе Коми Вячеславу Гайзеру и его предполагаемым сообщникам по делу о коррупции.

"Сегодня суд удалился в совещательную комнату для постановления приговора, оглашение которого назначено на 10 июня в 11:00", - сообщили "Интерфаксу" в суде в четверг.

Гособвинение попросило признать Гайзера виновным в руководстве преступным сообществом, получении взяток, особо крупном мошенничестве и отмывании денег и отправить его в колонию строгого режима на 21 год, а также оштрафовать на 500 млн рублей.

Всего на скамье подсудимых, включая экс-главу Коми, 13 человек, для которых прокуроры запросили от 8 до 20 лет колонии с различными штрафами. Бывшего замглавы региона Алексея Чернова обвинение попросило приговорить к 20 годам колонии, предшественника Гайзера на посту руководителя республики и экс-сенатора Владимира Торлопова, а также предпринимателя Александра Зарубина - к 17 годам лишения свободы.

По версии обвинения, с декабря 2005 года по сентябрь 2015 года фигуранты с использованием служебного положения и взяток похитили 100% акций ОАО "Птицефабрика Зеленецкая", чем причинили ущерб бюджету почти в 3,3 млрд рублей.

Кроме того, настаивает сторона обвинения, подсудимые незаконно завладели средствами ОАО "Фонд поддержки инвестиционных проектов Республики Коми" в сумме более 67 млн рублей, получили взятки в размере более 198 млн рублей, а также легализовали полученное преступным путем имущество на сумму более 988,5 млн рублей.

Гайзер был задержан 19 сентября 2015 года, на следующий день Басманный суд Москвы санкционировал его арест. Свою вину экс-глава Коми не признает.