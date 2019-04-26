Поиск

Шесть красноярских кадетов госпитализированы с признаками инфекции

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Шесть воспитанников кадетского корпуса в проселке Кедровый (Красноярский край) госпитализированы в инфекционное отделение детской городской больницы в Красноярске, сообщили агентству "Интерфакс" в краевом Минздраве в пятницу.

"В настоящее время в стационаре находится шесть детей в возрасте от 12 до 13 лет, доставлены с признаками инфекции, у них взяты анализы, диагноз выясняют специалисты", - сказал сотрудник пресс-службы.

По информации информированного источника, всего за медицинской помощью с расстройством желудка обратились 17 воспитанников кадетского корпуса.

"Из всех обратившихся медики решили оставить в стационаре шестерых, остальных отпустили под домашнее наблюдение. Мы подозреваем, что они что-то принесли из дома и съели, в тумбочках у заболевших воспитанников мы обнаружили бульонные кубики-концентраты, фантики от конфет. Но сейчас идет проверка нашего пищеблока. Произведен забор анализов у сотрудников и воспитанников корпуса, в учреждении объявлен карантин", - сообщил агентству директор красноярского кадетского корпуса Василий Кравченко.

В краевом управлении Роспотребнадзора агентству сообщили, что в настоящее время выясняют все обстоятельства случившегося, проводится расследование, подробную информацию обещали предоставить позже.

Россия Красноярск

Новости по теме

Новости

Первое уголовное дело о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" поступило в суд

Путин назвал односторонние санкции проявлением протекционизма

Путин назвал односторонние санкции проявлением протекционизма

Ким Чен Ын возложил венок и цветы к Вечному огню во Владивостоке

Ким Чен Ын возложил венок и цветы к Вечному огню во Владивостоке

Сокращена культурная программа пребывания Ким Чен Ына во Владивостоке

Писатель Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей болезни

Российских спасателей отправили в ЛНР в связи с аварией на шахте

Что произошло за день: четверг, 25 апреля

Жители Донбасса смогут получать российские пенсии только при переезде в РФ

Жители Донбасса смогут получать российские пенсии только при переезде в РФ

В Минобороны РФ опровергли планы заменить цвета погон у служащих ВДВ

В Минобороны РФ опровергли планы заменить цвета погон у служащих ВДВ

Правительство не будет запрещать россиянам привозить хамон из-за границы

Правительство не будет запрещать россиянам привозить хамон из-за границы
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');