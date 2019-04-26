Шесть красноярских кадетов госпитализированы с признаками инфекции

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Шесть воспитанников кадетского корпуса в проселке Кедровый (Красноярский край) госпитализированы в инфекционное отделение детской городской больницы в Красноярске, сообщили агентству "Интерфакс" в краевом Минздраве в пятницу.

"В настоящее время в стационаре находится шесть детей в возрасте от 12 до 13 лет, доставлены с признаками инфекции, у них взяты анализы, диагноз выясняют специалисты", - сказал сотрудник пресс-службы.

По информации информированного источника, всего за медицинской помощью с расстройством желудка обратились 17 воспитанников кадетского корпуса.

"Из всех обратившихся медики решили оставить в стационаре шестерых, остальных отпустили под домашнее наблюдение. Мы подозреваем, что они что-то принесли из дома и съели, в тумбочках у заболевших воспитанников мы обнаружили бульонные кубики-концентраты, фантики от конфет. Но сейчас идет проверка нашего пищеблока. Произведен забор анализов у сотрудников и воспитанников корпуса, в учреждении объявлен карантин", - сообщил агентству директор красноярского кадетского корпуса Василий Кравченко.

В краевом управлении Роспотребнадзора агентству сообщили, что в настоящее время выясняют все обстоятельства случившегося, проводится расследование, подробную информацию обещали предоставить позже.