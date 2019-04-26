Первое уголовное дело о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" поступило в суд

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Первое уголовное дело о пожаре в кемеровском торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня", по которому обвиняемыми проходят шесть человек, поступило в суд для рассмотрения по существу, сообщается на сайте Заводского районного суда Кемерова.

"26 апреля в Заводский районный суд города Кемерово поступило уголовное дело в 293 томах по обвинению Юлии Богдановой, Георгия Соболева, Надежды Судденок, Игоря Полозиненко, Александра Никитина, Сергея Антюшина и Сергея Генина", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что данное уголовное дело возбуждено по факту пожара, произошедшего в ТРЦ "Зимняя вишня".

Как сообщалось, по делу о пожаре в "Зимней Вишне" арестованы 15 человек. В зависимости от степени участия каждого им предъявлены обвинения по следующим статьям УК РФ: 109 (причинение смерти по неосторожности), 219 (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), 293 (халатность), 160 (растрата), 290 (получение взятки), 291 (дача взятки).

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. Возгорание в ТРЦ возникло на верхнем этаже, где находились кинозалы, и где в выходной день было много детей. Потерпевшими по делу признаны более 450 человек, из них 83 - родственники погибших в пожаре.

Как полагает следствие, пожар возник в результате замыкания электропроводки на четвертом этаже торгового центра.