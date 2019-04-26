Воспитателям, коловшим детей кнопками, дали по четыре года колонии

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Канский городской суд (Красноярский край) вынес обвинительный приговор двум воспитательницам детского сада за истязание детей, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе суда.

Приговором суда обе признаны виновными в преступлениях по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) и по пунктам "а", "г", "е" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание двух или более лиц, заведомо несовершеннолетних, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой)

"Обвиняемые получили по четыре года колонии общего режима, а также принудительных работ во время отбывания наказания", - сказал собеседник агенства.

Как сообщалось, в апреле 2017 года в отношении двух воспитательниц муниципального детского сада "Колосок" в городе Канске Красноярского края было возбуждено уголовное дело по обвинению в истязаниях воспитанников, по данным следствия, с 2016 по апрель 2017 года, двое воспитателей неоднократно кололи канцелярскими гвоздиками в руки, ноги и ягодицы четырех воспитанников.

Во время следствия воспитатели частично признали свою вину и раскаялись в содеянном.