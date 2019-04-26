Сын волгоградского экс-депутата, оскорбившего малоимущих пенсионеров, лишен статуса судьи

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Квалификационная коллегия судей Волгоградской области в пятницу досрочно прекратила полномочия председателя Клетского районного суда Рашада Набиева в связи с наличием у него гражданства Республики Азербайджан, сообщили агентству "Интерфакс" в суде.

"Полномочия Набиева прекращены на основании пп. 6 п. 1 ст. 14 Закона о статусе судей (приобретение иностранного гражданства)", - сказал собеседник агентства.

Рашад Набиев был назначен на должность председателя Клетского районного суда Волгоградской области в феврале 2013 года. Он является сыном экс-депутата Волгоградской областной думы Гасана Набиева, чьи полномочия были прекращены досрочно после того, как он оскорбил пенсионеров с низким доходом.

Инцидент произошел 6 марта на внеочередном заседании Волгоградской облдумы, где обсуждался федеральный закон о социальных доплатах к пенсии для неработающих пенсионеров, чей доход ниже прожиточного минимума. Член фракции "Единая Россия" Гасан Набиев заявил, что малоимущие граждане сами виноваты в своем материальном положении, а низкие пенсии получают "тунеядцы и алкаши".

Комиссия "Единой России" по этике 12 марта рекомендовала исключить Набиева из партии. 13 марта президиум Волгоградского областного политсовета партии единогласно исключил его из партии, а 21 марта Волгоградская областная дума лишила его статуса парламентария.