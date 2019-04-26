Россиян освободят от уплаты НДФЛ при продаже жилья после трех лет владения

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Условия освобождения от НДФЛ доходов от продажи жилья могут вновь претерпеть изменения. Минфин РФ по поручению президента подготовил законопроект, снижающий минимальный срок владения объектами недвижимости, по истечении которого доходы от их продажи освобождаются от подоходного налога, с 5 лет до 3, если это жилье единственное.

Поручение проработать этот вопрос президент РФ дал правительству по итогам форума "Деловой России" 6 февраля 2019 года.

Эту налоговую льготу предлагается распространить на такие объекты недвижимого имущества, как комната, квартира, жилой дом или доля в них, говорится в законопроекте, с которым ознакомился "Интерфакс". При этом такой объект должен быть единственным жилым помещением, находящимся в собственности налогоплательщика, включая совместную собственность супругов.

До 2016 года все доходы граждан от продажи жилья, которое находилось в их собственности более 3 лет, освобождались от НДФЛ вне зависимости от стоимости недвижимости и количества таких объектов в собственности. В 2014 году Минфин предложил убрать ограничение по сроку владения, но только если это единственное жилое помещение в собственности гражданина. Для тех, у кого более одного объекта в собственности, предлагалось установить ряд условий для получения освобождения от НДФЛ. В дальнейшем депутаты предложили, напротив, увеличить срок владения до 7 лет.

В результате был принят закон, которым с 1 января 2016 года был установлен минимальный предельный срок владения 5 лет. Возможность получить освобождение от НДФЛ после владения объектом 3 года была сохранена только для продажи недвижимости, полученной налогоплательщиком по наследству или в дар от члена семьи или близкого родственника, а также приватизированной недвижимости и жилья, полученного по договору пожизненного содержания с иждивением.

При этом субъекты РФ могут снижать минимальный срок вплоть до нуля для всех или для отдельных категорий налогоплательщиков или объектов недвижимости.

В пояснительной записке к законопроекту утверждается, что он имеет большую социальную значимость и направлен на улучшение положения налогоплательщиков, которые продают единственное жилое помещение, например, в связи с рождением детей в целях приобретения жилого помещения большей площади.