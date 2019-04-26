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Жителя Чечни признали невиновным в убийстве трех военных в 2000 году

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Северо-Кавказский окружной военный суд оправдал жителя Чечни Расамбека Бекмурзаева, которого обвиняли в убийстве трех военнослужащих в 2000 году, сообщили в пятницу в пресс-службе суда.

Ранее Бекмурзаева оправдала коллегия присяжных заседателей, посчитав, что его вина не доказана.

Подсудимого освободили в зале суда.

По версии следствия, в октябре 2000 года Бекмурзаев на автомобильном рынке Урус-Мартана застрелил из пистолета трех российских военных и похитил их оружие. Позже он на непродолжительное время стал членом вооруженной банды, которая в течение нескольких месяцев нападала на сотрудников правоохранительных органов и военных.

После этого и до своего задержания Бекмурзаев жил в Чечне и работал водителем такси.

Чечня

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