Жителя Чечни признали невиновным в убийстве трех военных в 2000 году

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Северо-Кавказский окружной военный суд оправдал жителя Чечни Расамбека Бекмурзаева, которого обвиняли в убийстве трех военнослужащих в 2000 году, сообщили в пятницу в пресс-службе суда.

Ранее Бекмурзаева оправдала коллегия присяжных заседателей, посчитав, что его вина не доказана.

Подсудимого освободили в зале суда.

По версии следствия, в октябре 2000 года Бекмурзаев на автомобильном рынке Урус-Мартана застрелил из пистолета трех российских военных и похитил их оружие. Позже он на непродолжительное время стал членом вооруженной банды, которая в течение нескольких месяцев нападала на сотрудников правоохранительных органов и военных.

После этого и до своего задержания Бекмурзаев жил в Чечне и работал водителем такси.