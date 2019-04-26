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Силовики предотвратили теракт в Нальчике

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудники ФСБ и полицейские в Нальчике предотвратили резонансный теракт с использованием самодельного взрывного устройства, сообщили в ФСБ РФ.

"Федеральной службой безопасности совместно с органами полиции 25 апреля 2019 года в городе Нальчик Кабардино-Балкарской Республики задержан член запрещенной в Российской Федерации международной террористической организации "Исламское государство", планировавший совершение резонансного террористического акта с использованием изготовленного им самодельного взрывного устройства (СВУ)", - говорится в сообщении ЦОС ФСБ, поступившем в пятницу в "Интерфакс".

В ходе мероприятия в адресе его проживания обнаружено указанное СВУ, литература экстремистской направленности и иные доказательства его причастности к подготовке теракта, утверждают в спецслужбе.

По данным ФСБ, ранее задержанный входил в состав так называемой баксанской бандгруппы, по указанию главарей которой занимался изготовлением самодельных взрывных устройств, аналогичных изъятому, использовавшихся при нападении на Баксанскую ГЭС в 2010 году и подрыву сотрудников правоохранительных органов на территории КБР в период с 2009 по 2012 год.

ФСБ Нальчик

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