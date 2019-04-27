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Песков объяснил, почему Путину не обязательно высыпаться

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пошутил о том, что его начальник вполне может обходиться и без сна.

"Он же Путин! Он не спит, он работает!", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как президент при своем напряженном графике успевает высыпаться.

В конце этой рабочей недели Владимир Путин провел в Чите совещание по вопросу ликвидации последствий природных пожаров. Затем отправился во Владивосток, где 25 апреля на острове Русский встретился с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном. После этого президент улетел на международную конференцию "Один пояс - один путь", которая проходит в Пекине 26-27 апреля.

Встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына

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Ким Чен Ын впервые посещает РоссиюВопрос о визите Ким Чен Ына в Россию обсуждался неоднократно, соответствующее приглашение было передано в 2017-2018 годах. В мае 2018 года Пхеньян посещал глава МИД России Сергей Лавров."Надеюсь, что наши переговоры продолжатся в том же русле, в полезном и конструктивном плане", - сказал Ким Чен Ын перед встречейВладимир Путин посещал Северную Корею в 2000 году, это был первый в истории двусторонних отношений визит на высшем уровне"Я приехал в Россию, чтобы обменяться мнениями по нынешней ситуации на Корейском полуострове - это является одной из самых актуальных проблем нынешней международной повестки дня, - обсудить методы мирного урегулирования этого вопроса, обменяться мнениями по развитию наших двусторонних отношений в соответствии с требованиями нового столетия", - сказал Ким Чен Ын по завершении встречи в узком составе перед началом переговоров с участием членов делегаций.Беседа "тет-а-тет" Владимира Путина и Ким Чен Ына, продолжалась почти два часа вместо запланированного часа. На фото - пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.По итогам встречи лидеров не будет ни совместных заявлений, ни подписания документов"У нас только что состоялась достаточно обстоятельная беседа с глазу на глаз. Мы смогли поговорить и об истории наших отношений, поговорили о сегодняшнем дне, о перспективах развития двусторонних связей. Поговорили, разумеется, и о ситуации на Корейском полуострове", - заявил Путин.Лидер КНДР, в свою очередь, назвал очень содержательным обмен мнениями с президентом РФ по вопросам, представляющим взаимный интересПредыдущий руководитель КНДР, отец Ким Чен Ына Ким Чен Ир трижды посещал Россию - в 2001 году состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и Ким Чен Ира в Москве, а в 2002 году - во Владивостоке. Последние на данный момент переговоры на высшем уровне между Россией и КНДР состоялись в 2011 году, когда с Ким Чен Иром в Улан-Удэ встречался президент РФ Дмитрий Медведев.После окончания встречи в честь северокорейского гостя был проведен прием, перед которым лидеры обменялись подаркамиПутин подарил лидеру КНДР дорожный чайный сервиз и саблю, а Ким Чен Ын в ответ президенту РФ подарил меч. Согласно традиции при получении в подарок оружия лидеры обменялись и монетками.
Ким Чен Ын впервые посещает Россию
Владимир Путин Дмитрий Песков

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