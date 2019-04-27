Песков объяснил, почему Путину не обязательно высыпаться

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пошутил о том, что его начальник вполне может обходиться и без сна.

"Он же Путин! Он не спит, он работает!", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как президент при своем напряженном графике успевает высыпаться.

В конце этой рабочей недели Владимир Путин провел в Чите совещание по вопросу ликвидации последствий природных пожаров. Затем отправился во Владивосток, где 25 апреля на острове Русский встретился с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном. После этого президент улетел на международную конференцию "Один пояс - один путь", которая проходит в Пекине 26-27 апреля.