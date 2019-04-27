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Умер бывший глава Хакасии Алексей Лебедь

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Умер бывший глава Хакасии, младший брат генерала Александра Лебедя - Алексей Лебедь. Об этом сообщается на официальном сайте правительства республики.

"Он был яркой, харизматичной личностью. Кадровый военный, профессиональный политик в жизни был искренним, добродушным и интеллектуальным человеком. Он руководил Республикой Хакасией 12 лет в непростые времена для нашего региона. Для всех нас он останется примером целеустремленности и серьезного отношения к делу", - говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, Алексей Лебедь скончался в московской больнице от внутреннего кровоизлияния. Ему было 64 года.

Лебедь возглавлял Хакасию с 1997 по 2009 год. С 2009 по 2011 был депутатом Госдумы.

Хакасия Алексей Лебедь

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