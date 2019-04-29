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Больше девяти лет колонии на Алтае дали мужчине, сжегшему заживо свою жену

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Суд на Алтае приговорил к 9,5 годам колонии особого режима мужчину, который сжег заживо свою жену, сообщает в понедельник республиканское управление СК.

"Вечером 22 июня 2017 года житель села Яконур вернулся домой после распития спиртных напитков. Находясь в аиле (вид поселения кочевого или полукочевого типа, обычно состоявший из родственников - ИФ) со своей женой, в ходе ссоры из-за незначительного повода он облил ее бензином и поджег. Позднее он потушил охваченную пламенем женщину и вызвал медиков. Ее смерть наступила от острой дыхательной недостаточности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина за несколько месяцев до этого вышел колонии, где сидел за причинение тяжкого вреда здоровью.

Алтай

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