Для владельцев карт москвича запустят тариф мобильной связи за 150 рублей в месяц

В стоимость пакета "Билайна" для льготных групп населения включены звонки, сообщения, а также три гигабайта мобильного интернета

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Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Тарифный план мобильной связи "Социальный пакет" за 150 рублей в месяц запустят для держателей карт москвича (пенсионеров и горожан предпенсионного возраста, студентов, многодетных родителей и людей с инвалидностью) при поддержке департамента информационных технологий (ДИТ) столицы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства в понедельник.

В стоимость пакета включены звонки, сообщения, а также три гигабайта мобильного интернета. Абоненты смогут безлимитно пользоваться мессенджерами WhatsApp, Viber и другими. Также предоставляется безлимитный доступ на официальный портал мэра и правительства Москвы mos.ru.

Пользователям с нарушениями слуха будут предоставляться бесплатные 60 минут онлайн-сурдоперевода в месяц. Кроме того, будут доступны бесплатные карты и сервисы геолокации, востребованные клиентами с нарушениями зрения. Пользователи тарифа "Социальный пакет" смогут подключить безлимитный доступ к социальным сетям, а также подписаться на сервисы прослушивания музыки.

В Москве и Московской области подключить тариф можно только в офисах "Билайна" при предъявлении карты москвича старого или нового образца, карты жителя Подмосковья и паспорта.

По данным газеты "Ведомости", в тариф "Социальный пакет", запущенный сотовым оператором "Вымпелком" (работает под брендом "Билайн"), включены 200 минут звонков и 1 тыс. sms на местные номера и номера "Билайна" по России, 3 Гб интернета, безлимитный трафик в мессенджерах WhatsApp, Viber, Skype, а также в "Яндекс.Картах" и Картах Google. По данным издания, сначала тариф смогут подключить только жители Москвы и Подмосковья, но в середине мая он станет доступен для всех регионов, а тариф будет ниже.