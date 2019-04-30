Росгвардия напомнила о важности сигнализации и дружбы с соседями для защиты квартир

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - В Росгвардии советуют наладить хорошие отношения с соседями и воспользоваться услугами профессиональных охранных организаций перед отъездом из города в период майских праздников.

"Об охране квартиры лучше позаботиться заранее. В первую очередь, надо задуматься об установке технических средств охраны. В настоящий момент предлагается огромный выбор таких устройств, причем оборудование российского производства ни в чем не уступает западным аналогам", - сказал "Интерфаксу" старший инспектор по особым поручениям Главного управления вневедомственной охраны Росгвардии Геннадий Белокопытов.

Кроме того, Белокопытов призвал не оставлять ключи от квартиры под ковриком или в почтовом ящике, обратить внимание на укрепление дверей и форточек, по возможности оставлять негромко включенное радио в квартире на время отъезда хозяев, создавая тем самым эффект присутствия.

"Также гражданам рекомендуется быть осторожнее с социальными сетями, люди любят рассказывать там, где и на какой срок они будут во время праздников, тем самым создавая неплохое подспорье злоумышленникам. Ну и самое важное, наверное, это дружить с соседями, они всегда могут заметить что-то подозрительное, в нужный момент поднимут тревогу, с ними можно договориться, чтобы они иногда заходили в квартиру и включали свет", - добавил он.

Владельцам оружия, хранящим его дома, необходимо соблюдать правила безопасности, по возможности - воспользоваться услугами вневедомственной охраны Росгвардии, подчеркнул Белокопытов.

По его словам, с начала года на пульты централизованной охраны подразделений вневедомственной охраны поступило более 246 тысяч сигналов тревоги, наряды групп задержания провели более 303 тысяч выездов по сигналам "тревога".