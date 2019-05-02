В Томске создали независимое от Windows программное обеспечение для промпредприятий

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Томский госуниверситет (ТГУ) и АО "ЭлеСи" разработали первое отечественное программное обеспечение (ПО) с высокой степенью безопасности, полностью независимое от Windows, сообщает пресс-служба ТГУ.

"Программно-инструментальный комплекс, работающий без использования зарубежных компонентов, предназначен в первую очередь для тех секторов промышленности, в которых безопасность имеет критически важное значение, - предприятий атомной и химической промышленности, теплоэнергетического комплекса, заводов, занимающихся нефте- и газопереработкой", - говорится в пресс-релизе.

По словам директора Института прикладной математики и компьютерных наук ТГУ Александра Замятина, программный комплекс для создания автоматизированных систем управления высокотехнологичными производствами функционирует под управлением Unix-подобных операционных систем.

"Продукт позволяет обеспечивать сбор, обработку и хранение производственных и технологических данных, решать задачи планирования, распределения и контроля производственного процесса в режиме реального времени, выполнять иные технологические функции", - сказал Замятин.

Отмечается, что в разработке ПО использовали передовые исследовательские результаты, полученные учеными, что позволило превзойти конкурентов в быстродействии и надежности. При этом его можно развивать без каких-либо ограничений сторонних производителей.

В проект вложено более 300 млн рублей, половина из них - субсидия государства, вторая - средства индустриального партнера. Мониторинг качества и соблюдения сроков работ проводило АО "Военно-инженерная корпорация".

В свою очередь, директор по инновационному развитию "ЭлеСи" Максим Костарев уточнил, что программный комплекс успешно прошел испытания и полностью готов к применению - в ближайшее время пройдет ряд презентаций продукта для потенциальных заказчиков, в том числе и в рамках крупнейших в России выставочных мероприятий.

По мнению создателей, новое ПО поможет решить задачу перехода госсектора на отечественное программное обеспечение. Согласно постановлению правительства РФ, к 2022 году более половины софта крупнейших российских корпораций должно быть российским.