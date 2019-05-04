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Найденный на дне Баренцева моря корабль оказался советским большим охотником за подлодками

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Российские специалисты установили, что найденный на дне Баренцева моря в 2016 году корабль - это большой охотник за подводными лодками, потопленный немцами в марте 1945 года.

"Специалистам Северного флота удалось идентифицировать подводный объект, находящийся на дне Баренцева моря неподалеку от острова Кильдин, как советский большой морской охотник БО-224 типа SC", - сообщил командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов, слова которого приводит пресс-служба СФ.

Адмирал отметил, что за несколько дней до празднования 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, глубоководникам Северного флота удалось поднять с борта затонувшего объекта носовое орудие, которое помогло классифицировать противолодочный корабль и установить его бортовой номер.

"В настоящее время начата работа по поиску родственников экипажа погибшего большого охотника, чтобы впоследствии с их участием отдать дань памяти погибшим морякам, установить мемориальную доску, как было сделано в месте гибели подводной лодки Д-1 "Декабрист", - сказал Евменов.

Подводный объект, находящийся на дне Баренцева моря неподалеку от острова Кильдин, был обнаружен специалистами Северного флота в 2016 году. С тех пор была проведена большая работа по изучению архивных данных, которые помогли бы классифицировать затонувший объект.

"В настоящее время есть основания утверждать, что данный объект - советский большой морской охотник БО-224 типа SC (до 05.07.1944 г. - SC 1507). Во время Великой Отечественной войны он выполнял задачи по защите внутренних и внешних коммуникаций в Баренцевом, Карском и Белом морях, участвовал в Петсамо-Киркенесской наступательной операции", - сообщили в пресс-службе Северного флота.

С 15 января 1945 года корабль входил в состав первого дивизиона больших охотников отряда учебных кораблей Северного флота и использовался в учебных целях.

2 марта 1945 года БО-224 был торпедирован и потоплен германской подводной лодкой U-995. Погибли 33 человека, включая командира первого дивизиона больших охотников капитан-лейтенанта Алексея Рощина и командира БО-224 лейтенанта Ивана Гайдовщикова.

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