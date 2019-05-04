В аэропорту Махачкалы задержали пассажира за причастность к ИГ

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Дагестанец, который больше двух лет воевал на территории боевиков в Сирии, задержан в махачкалинском аэропорту, сообщил "Интерфаксу" в субботу информированный источник.

"В ходе фильтрационных мероприятий в пассажиропотоке авиарейса "Стамбул-Махачкала" выявлен и задержан депортированный из Турции Бийсолтан Джамалов, находившийся в федеральном розыске за причастность к деятельности международной террористической организации ИГ (запрещена в РФ - ИФ) на территории Сирии", - рассказал он.

Собеседник агентства отметил, что в ходе допроса задержанного установлено, что он с сентября 2016 года по январь 2019 года находился в Сирии, где принимал участие в деятельности исламистов.