Первый серийный Су-57 поступит в войска к ноябрю

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Первый серийный истребитель пятого поколения Су-57 будет передан Воздушно-космическим силам (ВКС) РФ до ноября 2019 года, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"До конца года первый Су-57 поступит в ВКС РФ. Поставка планируется до ноября", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что на форуме "Армия-2018" был подписан контракт на поставку Минобороны РФ первых двух самолетов Су-57. В ближайшей перспективе ВКС РФ пополнятся 15 серийными истребителями пятого поколения.

В феврале директор Комсомольского-на-Амуре авиазавода (КнААЗ, филиал компании "Сухой") Александр Пекарш заявил журналистам, что предприятие уже ведет изготовление первых серийных образцов - военные должны получить по одному самолету в 2019 и 2020 годах.

Как сообщалось, истребители Су-57 установочной партии будут выпускаться уже в серийном облике, но с двигателями предыдущего поколения. Двигатель "второго этапа" (изделие 30), который обеспечит Су-57 сверхзвуковую крейсерскую скорость, приступил к летным испытаниям в декабре 2017 года. Ожидается, что программа его испытаний завершится через пять лет, а с 2023 года начнутся серийные поставки самолетов уже с новыми двигателями.

Су-57 (Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации (ПАК ФА), Т-50) - российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разработанный ОКБ Сухого (входит в ОАК). Он предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей противника с преодолением систем ПВО противника, осуществления мониторинга воздушного пространства на больших удалениях от места базирования, разрушения системы управления действиями авиации противника.

Первый полет ПАК ФА состоялся 29 января 2010 года в Комсомольске-на-Амуре.

1 марта 2018 года министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что два самолета Су-57 прошли успешные боевые испытания в Сирии. Позже он сообщил, что в феврале Россия испытала в Сирии перспективные крылатые ракеты с истребителя пятого поколения Су-57.

Президент ОАК Юрий Слюсарь ранее заявлял, что новейшие истребители хорошо проявили себя в ходе операции российских ВКС в Сирии.

"Были в Сирии, получили так называемое боевое крещение, все задачи были решены и по самолёту, и по вооружению, которое применялось. Заложенные характеристики подтвердили", - сказал Ю.Слюсарь в интервью "Интерфаксу" в августе прошлого года.

В сентябре 2018 года гендиректор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) Борис Обносов сообщил "Интерфаксу", что Су-57 получит на вооружение сверхдальнюю гиперзвуковую ракету Р-37М.

Кроме того, по данным источника агентства, Су-57 уже испытали вооружение, размещенное во внутренних отсеках. Внутрифюзеляжное размещение вооружения является одним из требований к пятому поколению истребителей.