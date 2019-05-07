Ремонт загоревшегося газопровода на Урале завершат в пятницу

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - ООО "Газпром трансгаз Югорск", как ожидается, к концу пятницы завершит восстановительные работы на магистральном газопроводе в Свердловской области, сообщает ситуационно-аналитический центр Минэнерго России.

6 мая в 18:47 по московскому времени в 26 км севернее населенного пункта Пелым на 1161-м км магистрального газопровода "Ямбург - Поволжье" диаметром 1,4 метра произошел порыв с последующим факельным горением высотой до 15 м.

В результате инцидента никто не пострадал. Подача газа потребителям не ограничивалась, транспортировка газа осуществляется по пяти резервным линиям. Отключен участок газопровода протяженностью 24 км (с 1158 по 1182 км) для обеспечения выгорания газа. В 21:30 факельное горение прекратилось.

Во вторник на объекте уже "проводятся работы по замене 25 метров трубы газопровода. Планируемое время завершения работ - 21:00 10 мая", - отмечает Минэнерго.

"Стандартный срок для таких работ - трое суток. Ликвидацией аварии занимается Пелымское ЛПУ (линейное производственное управление - ИФ) "Газпром трансгаз Югорска", - сообщила "Интерфаксу" начальник пресс-службы "Газпром трансгаз Югорск" Виктория Ржавская.

По ее словам, угрозы для потребителей нет, на место происшествия готовится выехать комиссия контролирующих структур, которая определит точные сроки ликвидации и причину аварии.