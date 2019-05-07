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Апелляция утвердила приговор директору цирка на Кубани, где львица покалечила девочку

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Краснодарский краевой суд оставил в силе приговор директору местного передвижного цирка, на одном из представлений которого львица напала на ребенка. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе краевой прокуратуры во вторник.

В марте Успенский районный суд приговорил Андрея Манучаряна по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) к году в колонии общего режима. Судом также был удовлетворен гражданский иск о компенсации морального вреда потерпевшей на сумму 2,5 млн рублей.

"В апелляции защита Манучаряна просила переквалифицировать его действия на причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности (2 ст. 118 УК РФ) и снизить размер компенсации морального вреда. Однако краевой суд согласился с мнением прокурора и оставил жалобу без удовлетворения", - сказал сотрудник пресс-службы прокуратуры.

Приговор вступил в законную силу.

Как сообщалось, в конце октября 2018 года в селе Успенское Краснодарского края во время представления с дикими животными в передвижном цирке львица через ограждение набросилась на сидевшую в первом ряду девочку. Ребенок с рваными ранами лица и другими повреждениями был госпитализирован.

Краснодар Кубань

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