Силовики задержали радикалов, нападавших на мигрантов в центральных регионах РФ

Всего в неонацистскую группировку входило не менее трех десятков человек

Фото: Reuters

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность крупной неонацистской группировки, причастной к нападениям на мигрантов и экстремистским преступлениям на территории Центрального Федерального округа, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"Следственные действия в рамках возбужденного уголовного дела по статье об экстремизме прошли по адресам нескольких десятков активных членов группы в Москве, Владимире и Рязани", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, члены группы могут быть причастны к нескольким нападениям на мигрантов на территории ЦФО, добавил он.

В ходе обысков, добавил источник, изъяты оружие, а также литература экстремистской направленности, нацистская символика, а также манифест группировки.

Источник затруднился назвать число задержанных участников группы, но сообщил, что всего в нее входило не менее трёх десятков человек.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением этой информации.