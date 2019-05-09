В двух районах Иркутской области из-за лесных пожаров ввели режим ЧС

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Власти двух районов Иркутской области ввели режим ЧС из-за природных пожаров, сообщает в четверг пресс-служба областного управления МЧС России.

Как отметили в пресс-службе, в связи со сложной лесопожарной обстановкой режим был введен мэрами муниципальных образований Нижнеудинского и Боханского районов.

Отмечается, что в его рамках гражданам запрещено посещение лесов в течение шести календарных дней начиная с 9 мая.

По информации пресс-службы федерального учреждения, в настоящее время в Иркутской области горит 16,9 га леса, регион находится на первом месте в России по площади и количеству лесных пожаров.

Леса области патрулируют более 2 тыс. человек, в МЧС действует "горячая линия" по привлечению добровольцев для борьбы с огнем и мониторинга обстановки.

Ранее сообщалось, что накануне ночью 84 человека были эвакуированы из иркутской деревни Тихонова Падь и поселка Большое Голоустное из-за угрозы лесных пожаров.