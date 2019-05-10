Три крупных лесных пожара потушили за сутки в Прибайкалье

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - За минувшие сутки площадь лесных пожаров в Иркутской области снизилась в два раза, до 7 тыс. 695 га, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в региональной диспетчерской службе ОГБУ "Иркутская база авиационной охраны лесов".

"Ликвидировано три крупных пожара на общей площади 7 тыс. 815 га в Баяндаевском, Нукутском и Зиминском районах", - сообщил диспетчер.

В настоящее время, по его словам, в регионе ведется тушение 15 лесных пожаров, из которых 4 очага локализовано на 2 тыс. 130 га и семь - действуют на 5 тыс. 565 га. В том числе продолжает действовать пожар на территории Прибайкальского национального парка, его площадь увеличилась за сутки на 150 га - до 1 тыс. 250 га.

"Угрозы населенным пунктам нет", - уточнил собеседник.

Как ранее сообщалось, утром 9 мая в регионе велось тушение 30 лесных пожаров, горело более 17 тыс. га. Режимы ЧС действуют в Иркутском, Баяндаевском, Боханском и Нижнеудинском районах.