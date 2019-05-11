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Грузовой поезд столкнулся с микроавтобусом на переезде в Алтайском крае

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Водитель микроавтобуса попал в больницу после столкновения с грузовым поездом на железнодорожном переезде перегона Хабары - Красноозерское Западно-Сибирской железной дороги, сообщает в субботу пресс-служба ЗСЖД.

Как рассказали в пресс-службе, 11 мая в 6 часов 12 минут (по Москве) на железнодорожном переезде 2473 км между станциями Хабары и Краснозерское Алтайского региона ЗСЖД водитель выехал на него на запрещающий сигнал светофора перед приближающимся поездом.

Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось.

Как отметили в пресс-службе ЗСЖД, в результате аварии водитель автомобиля получил тяжелые травмы и был госпитализирован, у локомотива незначительные повреждения.

На график движения пассажирских поездов инцидент не повлиял.

Алтайский край ЗСЖД Западно-Сибирская железная дорога

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