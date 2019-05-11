В Ингушетии скончался самый пожилой житель России

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - В реанимационном отделении ингушской больницы умер 123-летний долгожитель из высокогорного села Гули Аппаз Илиев, сообщил глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров на своей странице в инстаграм.

"Аппаз Лоросович пережил смену эпох и поколений, вырастил 8 детей, 35 внуков, 34 правнука и несколько праправнуков", - написал он.

По словам Евкурова, он всегда оставался добрым, любящим жизнь старцем, в чем глава республики "не раз убеждался при личной встрече". Лидер региона выразил соболезнования родным и близким усопшего.

Аппаз Илиев родился 1 марта 1896 году в высокогорном селе Гули Джейрахского района Ингушетии.