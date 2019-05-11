Поиск

В Ингушетии скончался самый пожилой житель России

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - В реанимационном отделении ингушской больницы умер 123-летний долгожитель из высокогорного села Гули Аппаз Илиев, сообщил глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров на своей странице в инстаграм.

"Аппаз Лоросович пережил смену эпох и поколений, вырастил 8 детей, 35 внуков, 34 правнука и несколько праправнуков", - написал он.

Ушёл из жизни в возрасте 123 лет наш долгожитель, старейший житель России Аппаз Илиев. Аппаз Лоросович пережил смену эпох и поколений, вырастил 8 детей, 35 внуков, 34 правнуков и несколько праправнуков. Всегда оставался добрым, любящим жизнь старцем, в чем я не раз убеждался при личной встрече. Дала къахетам болба, Дала гешт долда! #ингушетия #нашистарики#евкуров#долгожитель

Публикация от Юнус-Бек Евкуров (@junusbek_evkurov)

По словам Евкурова, он всегда оставался добрым, любящим жизнь старцем, в чем глава республики "не раз убеждался при личной встрече". Лидер региона выразил соболезнования родным и близким усопшего.

Аппаз Илиев родился 1 марта 1896 году в высокогорном селе Гули Джейрахского района Ингушетии.

Ингушетия Юнус-Бек Евкуров

Новости

Фрегат "Адмирал Горшков" отправился в Тихий Океан

Что случилось этой ночью: суббота, 11 мая

Поиск погибших на Алтае туристов приостановят на полтора месяца

Что произошло за день: пятница, 10 мая

Путин забросил 10 шайб в гала-матче Ночной хоккейной лиги

Путин забросил 10 шайб в гала-матче Ночной хоккейной лиги

Доренко похоронят 12 мая на Троекуровском кладбище

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Доренко

Пятого погибшего под лавиной туриста нашли на Алтае

Пятого погибшего под лавиной туриста нашли на Алтае

"Аэрофлот" снова увеличил число отмененных рейсов на Superjet 100

"Аэрофлот" снова увеличил число отмененных рейсов на Superjet 100

В Приамурье рухнул автомобильный мост

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');