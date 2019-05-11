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Фрегат "Адмирал Горшков" отправился в Тихий Океан

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Отряд кораблей Северного флота во главе с фрегатом "Адмирал Горшков" отправился из Владивостока в Тихий Океан, сообщили в субботу "Интерфаксу" в пресс-службе флота.

"Отряд взял курс в центральную часть Тихого океана. Планируется, что корабли и суда совершат переход через самый большой океан планеты и выполнят ряд военно-дипломатических задач", - сообщили в пресс-службе.

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В состав отряда помимо фрегата входит спасательный буксир "Николай Чикер" и судно материально-технического обеспечения "Эльбрус".

Как сообщалось, отряд кораблей и судов Северного флота во главе с фрегатом "Адмирал Горшков" вышел в дальний поход 26 февраля. Для головного фрегата проекта 22350 этот поход - первый в его истории.

Ранее экипаж фрегата совершил деловые заходы в Джибути и в порт Коломбо островной республики Шри-Ланка, а также китайский порт "Циндао".

Фрегат "Адмирал Горшков" оснащен крылатыми ракетами большой дальности "Калибр". По данным СМИ, фрегат имеет станцию визуальных помех "Филин", которая способна "ослеплять" противника.

"Адмирал Горшков" был принят в состав ВМФ 28 июля 2018 года после нескольких лет испытаний. Он считается одним из самых современных кораблей ВМФ России.

Северный флот Тихий океан Адмирал Горшков

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