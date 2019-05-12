Двое с перевернувшейся лодки шесть дней дрейфовали в Тихом океане

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Спасатели на Камчатке обнаружили двоих мужчин, которые перевернулись на лодке и несколько дней дрейфовали в океане, сообщает в воскресенье пресс-служба краевого главка МЧС.

Люди смогли добраться до берега, дозвониться в службу спасения и сообщить о случившемся, с собой у них был непромокаемый телефон.

По словам одного из пострадавших, он и двое его спутников на резиновой моторной лодке вышли из Петропавловска-Камчатского в сторону поселка Усть-Камчатск.

"В 150-ти километрах от краевого центра, в районе бухты Малая Медвежка, судно перевернулось. В лодке находились три человека. Двум из них удалось зацепиться за борт и забраться на лодку. Шесть дней они дрейфовали в океане, затем им удалось с помощью лопаты догрести до берега", - говорится в сообщении.

Для эвакуации людей к месту происшествия на спасательном катере "Лидер" выдвинулись сотрудники Камчатского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда (ДВРПСО) МЧС России. Через пять часов спасатели добрались до мыса Большой Медвежки.

Прочесав около 50 километров береговой линии, они обнаружили мужчин. Убедившись в том, что медицинская помощь людям не требуется, сотрудники МЧС России доставили их в Петропавловск-Камчатский. Также спасатели проверили акваторию в районе происшествия, однако, поиски третьего мужчины результатов не дали.