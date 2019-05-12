Поиск

Двое с перевернувшейся лодки шесть дней дрейфовали в Тихом океане

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Спасатели на Камчатке обнаружили двоих мужчин, которые перевернулись на лодке и несколько дней дрейфовали в океане, сообщает в воскресенье пресс-служба краевого главка МЧС.

Люди смогли добраться до берега, дозвониться в службу спасения и сообщить о случившемся, с собой у них был непромокаемый телефон.

По словам одного из пострадавших, он и двое его спутников на резиновой моторной лодке вышли из Петропавловска-Камчатского в сторону поселка Усть-Камчатск.

"В 150-ти километрах от краевого центра, в районе бухты Малая Медвежка, судно перевернулось. В лодке находились три человека. Двум из них удалось зацепиться за борт и забраться на лодку. Шесть дней они дрейфовали в океане, затем им удалось с помощью лопаты догрести до берега", - говорится в сообщении.

Для эвакуации людей к месту происшествия на спасательном катере "Лидер" выдвинулись сотрудники Камчатского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда (ДВРПСО) МЧС России. Через пять часов спасатели добрались до мыса Большой Медвежки.

Прочесав около 50 километров береговой линии, они обнаружили мужчин. Убедившись в том, что медицинская помощь людям не требуется, сотрудники МЧС России доставили их в Петропавловск-Камчатский. Также спасатели проверили акваторию в районе происшествия, однако, поиски третьего мужчины результатов не дали.

Камчатка Тихий океан

Новости

До двух человек выросло число жертв взрыва газа в Ростовской области

Что произошло за день: суббота, 11 мая

Военные завершили тушение пожаров в Курганской области

В РПЦ призвали не приписывать Сталину победу в Великой Отечественной войне

В РПЦ призвали не приписывать Сталину победу в Великой Отечественной войне

Вылет лайнера из Оренбурга в Москву задержали для проверки после жесткой посадки

Фрегат "Адмирал Горшков" отправился в Тихий Океан

Что случилось этой ночью: суббота, 11 мая

Поиск погибших на Алтае туристов приостановят на полтора месяца

Что произошло за день: пятница, 10 мая

Путин забросил 10 шайб в гала-матче Ночной хоккейной лиги

Путин забросил 10 шайб в гала-матче Ночной хоккейной лиги
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');