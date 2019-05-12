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Российские туристы с вернувшегося в Камрань авиарейса вылетели в Новокузнецк

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Российские туристы с рейса авиакомпании AzurAir Камрань-Новокузнецк, который в субботу был вынужден вернуться в аэропорт из-за неполадок, вылетели в пункт назначения, следует из данных сайта Flightradar24.

Один из пассажиров перед взлетом сообщил "Интерфаксу", что вылет рейса вновь задержали из-за того, что два пассажира, уже находясь на борту, отказались лететь. Изначально самолет должен был вылететь в 10:30 (06:30 по Москве), фактически он взлетел в 11:53 (07:53 по московскому времени).

Как сообщалось, в субботу утром самолет Boeing 767-300 авиакомпании AzurAir с российскими туристами на борту, выполнявший чартерный рейс из вьетнамской Камрани в Новокузнецк, вернулся в аэропорт из-за технической неисправности.

Один из пассажиров сообщил "Интерфаксу", что у самолета были спущены колеса на правом шасси.

Пассажиров разместили на ночь в отель, вылет запланировали на утро воскресенья.

Новокузнецк Вьетнам

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