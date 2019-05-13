Верблюжонок и волчата появились на свет в тюменском зоопарке

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Потомство появилось в семействах волков и верблюдов в зоопарке Тюмени, сообщила "Интерфаксу" в понедельник заведующая учреждением Татьяна Антропова.

"Детеныши появились у канадской волчицы Ночки и полярного волка Севера", - сказала она. По словам Антроповой, пока неизвестно, сколько волчат родилось, так как Ночка прячет малышей в норе, откуда они вылезут в вольер сами, когда немного подрастут.

Пополнение произошло также в семействе верблюдов Дианы и Айсберга. "Два года назад у них родился верблюжонок Апрель, а теперь на свет появилась девочка", - сказала собеседница агентства.