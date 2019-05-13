Пожары охватили уже 150 тыс. га в России

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Ухудшение пожарной обстановки зафиксировано на территории субъектов РФ на прошлой неделе, в 46 регионах бушевали пожары, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.

"Согласно докладу Национального центра управления в кризисных ситуациях, в 53 субъектах РФ прогнозировалось ухудшение лесопожарной обстановки. На территории 46 из них в течение недели возникло более 1,1 тыс. очагов природных пожаров на общей площади более 150 тыс. гектаров", - говорится в сообщении.

Наиболее сложная обстановка сложилась в Бурятии, Забайкальском крае, Амурской, Иркутской, Курганской и Челябинской областях. "В целях защиты населенных пунктов и объектов экономики авиацией МЧС РФ было проведено более 160 сливов, сброшено свыше 1,5 тыс. тонн воды, не допущено распространение пожара в сторону восьми населённых пунктов с населением свыше 5 тыс. человек", - отметили в МЧС.

Прошлая неделя также характеризовалась развитием активной фазы весеннего половодья на территории 26 субъектов РФ, семь из которых были наиболее подвержены подтоплениям. "На сегодняшний день паводок завершился в 54 субъектах, продолжается в 26. Подтопленных жилых домов нет. В восьми населенных пунктах остаются подтопленными 85 приусадебных участков, 15 мостов и 23 участка автодорог", - сообщили в пресс-службе.