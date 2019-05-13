Правительство предложило расширить перечень компаний, не возвращающих валютную выручку

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ предлагает Госдуме проработать возможность расширения перечня компаний, которые освобождаются от необходимости репатриировать денежные средства в РФ в связи с введением в отношении них мер ограничительного характера.

Соответствующие предложения правительства (имеются в распоряжении "Интерфакса") направлены в комитет Госдумы по финансовому рынку.

Согласно действующему законодательству "О валютном регулировании и валютном контроле" компании-экспортеры, которые подпали под западные санкции, освобождаются от обязанности репатриировать средства в РФ. Данная норма была принята Госдумой в июле 2018 г. Для того, чтобы воспользоваться данным правом, компания должна быть включена в специальный перечень резидентов, который утверждает ФНС по согласованию с Минфином.

Согласно направленным в Госдуму предложениям правительства, резидент освобождается от репатриации средств со дня введения в отношении него санкций. Кроме того, от данной обязанности могут быть освобождены компании, в случае если доля прямого или косвенного участия в их капитале лиц, подпавших под санкции, составляет 50% и более.