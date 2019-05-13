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Швеция возобновила расследование в отношении Ассанжа

Швеция возобновила расследование в отношении Ассанжа
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Швеция вновь открыла дело против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которого в этой стране подозревают в изнасиловании, сообщает The New York Times со ссылкой на прокуратуру этой страны.

Как отмечает издание, новые обстоятельства могут помешать возможной экстрадиции Ассанжа в США, где его обвиняют в разглашении секретной информации.

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В настоящее время основатель WikiLeaks находится в британской тюрьме - он был приговорен к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения под залог.

Последние семь лет Ассанж находился на территории посольства Эквадора в Лондоне, но 11 апреля он был арестован британской полицией, после того как власти Эквадора отозвали у него право на убежище.

В Швеции в отношении Ассанжа было заведено дело об изнасиловании и сексуальных домогательствах, якобы произошедших в августе 2010 года. Сам основатель WikiLeaks утверждает, что расследование в отношении него было политически мотивированным, так как оно началось после масштабной публикации WikiLeaks документов Пентагона.

Предварительное расследование в отношении Ассанжа в Швеции было прекращено в мае 2017 года.

Ранее его адвокат Дженнифер Робинсон заявляла, что основатель портала Wikileaks будет сотрудничать со шведскими властями, если они вновь откроют дело 2010 года об изнасиловании. При этом она подчеркнула, что Ассанж будет добиваться гарантий шведской стороны, что впоследствии его не передадут США.

Джулиан Ассанж Великобритания Wikileaks Швеция

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