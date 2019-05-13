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В московском штабе "Другой России" прошли обыски и задержания

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - В московский штаб незарегистрированной партии "Другая Россия" пришли с обысками. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе партии.

"В штаб "Другой России" на еженедельное собрание пришли сотрудники полиции и ОМОН с обыском, задержано 11 человек", - сказал представитель пресс-службы.

Уточняется, что всех задержанных отвезли в отделение по Тверскому району.

"Сотрудники не дали объяснений, на каком основании проходит обыск и в связи с чем происходит задержание", - добавили в пресс-службе.

По словам представителя пресс-службы, "подобные обыски уже проходили раньше, причины никогда не называли".

Официальной информацией правоохранительных органов "Интерфакс" не располагает.

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