В московском штабе "Другой России" прошли обыски и задержания
Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - В московский штаб незарегистрированной партии "Другая Россия" пришли с обысками. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе партии.
"В штаб "Другой России" на еженедельное собрание пришли сотрудники полиции и ОМОН с обыском, задержано 11 человек", - сказал представитель пресс-службы.
Уточняется, что всех задержанных отвезли в отделение по Тверскому району.
"Сотрудники не дали объяснений, на каком основании проходит обыск и в связи с чем происходит задержание", - добавили в пресс-службе.
По словам представителя пресс-службы, "подобные обыски уже проходили раньше, причины никогда не называли".
Официальной информацией правоохранительных органов "Интерфакс" не располагает.