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Суд в ХМАО вынес приговор похитителям нефти

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Нижневартовский районный суд в ХМАО признал виновными пятерых участников организованной группы в покушении на кражу нефти, сообщает пресс-служба прокуратуры региона во вторник.

В июле 2017 года подсудимые были задержаны во время перекачки нефти из трубопровода АО "Самотлорнефтегаз" в автоцистерну.

Всего фигуранты пытались похитить 17 тонн нефти на сумму более 180 тыс. рублей.

Суд признал всех подсудимых виновными по части 3 статьи 30 и пункту "а" части 4 статьи 158 УК РФ (покушение на кражу, совершенное организованной группой). Им назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 2,5 до 3-х лет колонии общего режима.

ХМАО

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